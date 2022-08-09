Девочка скончалась в детсаду: она утонула

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Гибель малышки в детском саду шокировала казахстанцев. В специализированном суде по делам несовершеннолетних рассказали подробности трагедии, передает zakon.kz.
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Происшествие случилось в Нур-Султане. Как сообщалось ранее, 24-летняя жительница столицы отдала младшую дочь в дошкольную организацию в феврале. Она лишь частично оплатила услуги няни и долгое время не навещала малышку.
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Предположительно, как отмечено в публикации аlmaty.tv, ребенок погиб во время купания. Кроме того, при осмотре на теле девочки обнаружили многочисленные телесные повреждения.
Судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нур-Султана Марина Кушакова уточнила, что малышка погибла в апреле.
«Предварительно, как нам известно, пока няня купала ребенка в ванной, ребенок утонул», — говорит Марина Кушакова.
По факту смерти девочки идет следствие. Также сообщается, что старшая дочь женщины воспитывается у бабушки.
«Решением специализированного межрайонного суда города Нур-Султана от 20 июля 2022 года мать ребенка ограничена в родительских правах в отношении второго ребенка. В настоящее время ведется сбор документов для передачи ребенка под опеку бабушке по линии матери», — сказала глава отдела опеки и попечительства Управления образования Нур-Султана Гульмира Джуманова.
В свою очередь, в полиции добавили, что подозреваемой в уголовном деле проходит няня.
Если ее вина будет доказана, то женщину могут лишить свободы на срок до восьми лет.
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