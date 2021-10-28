Девочка упала с балкона пятого этажа в Рудном

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Как стало известно alau.kz происшествие случилось в Рудном. Очевидцы сообщили корреспондентам, что 27 октября с балкона пятиэтажки выпал ребёнок.
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Пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева информацию подтвердила.
«Вызов поступил в 15.19. Сообщили, что выпала с пятого этажа 6-летняя девочка. Ребёнок получил сотрясение головного мозга, у неё поверхностная травма живота нижней части спины и таза. Пострадавшая доставлена в больницу Рудного. Сейчас решается вопрос о переводе её в реанимацию Костанайской областной детской больницы», — сообщили .
К сожалению, инциденты, когда дети выпадают из окон многоэтажек, перестали быть редкостью.
ДЧС Костанайской области напоминает жителям:
- большинство несчастных случаев происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра; не оставляйте маленьких детей одних;
- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
- не рассчитывайте на москитные сетки: они не предназначены для защиты от падений;
- по возможности, открывайте окна сверху, а не снизу;
- ставьте специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно;
- защитите окна, вставив окна решетки; если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть способ быстро открыть ее на случай пожара;
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