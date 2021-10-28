Девочка упала с балкона пятого этажа в Рудном

Как стало известно alau.kz происшествие случилось в Рудном. Очевидцы сообщили корреспондентам, что 27 октября с балкона пятиэтажки выпал ребёнок.

Пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева информацию подтвердила.

«Вызов поступил в 15.19. Сообщили, что выпала с пятого этажа 6-летняя девочка. Ребёнок получил сотрясение головного мозга, у неё поверхностная травма живота нижней части спины и таза. Пострадавшая доставлена в больницу Рудного. Сейчас решается вопрос о переводе её в реанимацию Костанайской областной детской больницы», — сообщили .

К сожалению, инциденты, когда дети выпадают из окон многоэтажек, перестали быть редкостью.

ДЧС Костанайской области напоминает жителям:

большинство несчастных случаев происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра; не оставляйте маленьких детей одних;

отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;

не рассчитывайте на москитные сетки: они не предназначены для защиты от падений;

по возможности, открывайте окна сверху, а не снизу;

ставьте специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно;

защитите окна, вставив окна решетки; если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть способ быстро открыть ее на случай пожара;

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