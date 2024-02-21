Девочка упала в открытый люк в Костанае

Кадр из видео
Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, происшествие случилось в микрорайоне «Аэропорт».
«В тепловой колодец по неосторожности упала девочка 2017 года рождения. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС. В колодце находилась вода высотой 60-70 см
Спасателям также помогал неравнодушный прохожий мужчина. Спасатели извлекли ребёнка из колодца и передали бригаде скорой помощи. МЧС призывает родителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности с детьми
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