Девочка упала в открытый люк в Костанае

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, происшествие случилось в микрорайоне «Аэропорт».

«В тепловой колодец по неосторожности упала девочка 2017 года рождения. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС. В колодце находилась вода высотой 60-70 см

Спасателям также помогал неравнодушный прохожий мужчина. Спасатели извлекли ребёнка из колодца и передали бригаде скорой помощи. МЧС призывает родителей быть бдительными и соблюдать меры предосторожности с детьми

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