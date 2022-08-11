USD 478.01
EUR 488.81
RUB 7.91
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Девочка утонула в районе Костанайской области

Девочка утонула в районе Костанайской области

Фото из открытых источников

В минувший понедельник в Фёдоровском районе произошла трагедия. 

Об этом сообщается в аккаунте «Фёдоровские новости». Семья погибшей школьницы недавно переехала из Новошумного в Федоровку, сообщается в паблике.

«14-летняя девочка отдыхала вместе с мамой и родственниками на необорудованном водоеме близ села Жарколь», — рассказывает подробности случившегося начальник ОЧС района Н. Бурибаев. — Всего какой-то миг и родные заметили девочку на поверхности воды уже без сознания. Спасти её, к сожалению, не удалось. На месте происшествия работали сотрудники отдела ЧС, полицейские и работники скорой помощи. Обращаемся к родителям с просьбой соблюдения правил безопасности на водоемах. Во избежание трагических последствий, не купаться в необорудованных для купания местах. Берегите свою жизнь и жизнь детей! Будьте бдительны!». — сказал Бурибаев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Ремонтные работы на газопроводе «Карталы-Рудный» завершаются
Следующая новость

38 тысяч тенге к школе: какие документы нужно предоставить костанайцам, чтобы получить помощь