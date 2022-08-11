Девочка утонула в районе Костанайской области

В минувший понедельник в Фёдоровском районе произошла трагедия.

Об этом сообщается в аккаунте «Фёдоровские новости». Семья погибшей школьницы недавно переехала из Новошумного в Федоровку, сообщается в паблике.

«14-летняя девочка отдыхала вместе с мамой и родственниками на необорудованном водоеме близ села Жарколь», — рассказывает подробности случившегося начальник ОЧС района Н. Бурибаев. — Всего какой-то миг и родные заметили девочку на поверхности воды уже без сознания. Спасти её, к сожалению, не удалось. На месте происшествия работали сотрудники отдела ЧС, полицейские и работники скорой помощи. Обращаемся к родителям с просьбой соблюдения правил безопасности на водоемах. Во избежание трагических последствий, не купаться в необорудованных для купания местах. Берегите свою жизнь и жизнь детей! Будьте бдительны!». — сказал Бурибаев.