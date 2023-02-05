Девочка в 3 часа ночи пошла в школу, родителей наказали

В Астане родителей наказали за то, что их дочка пошла в школу в 3 часа ночи, передает Tengrinews.kz.

Ночью астанчане заметили девочку, которая стояла возле школы, и сообщили в полицию.

В полиции объяснили, что девочка проснулась и, увидев на домашних часах время 07.00, собралась и ушла в школу.

«3 февраля текущего года в 3.26 часов на канал 102 поступила информация о том, что возле школы по улице Конституции стоит маленькая девочка. В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что несовершеннолетняя проснулась в 03.00 часа ночи, одевшись, направилась в школу, так как время на домашних часах показывало 07.00 утра», — рассказали в столичном ДП.

Также в ведомстве добавили, что родители узнали об этом уже от полицейских. Их привлекли к административной ответственности.

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