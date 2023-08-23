Девочка выпала из окна многоэтажки в Костанае

Происшествие случилось 22 августа в 13.30 в 9 микрорайоне в Костанае. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

«Оставшись без присмотра взрослых, по неосторожности выпала из окна квартиры 3-го этажа и госпитализирована девочка 2019 г.р. Девочка получила сотрясение головного мозга, открытую рану век, тупую травму живота, состояние — удовлетворительное», — сообщили в ДЧС.

Сделайте окно безопасным! Не допустите нелепой гибели Вашего ребенка! Элементарные меры безопасности и Ваша бдительность, помогут сохранить жизнь и здоровье Ваших детей! Каждому родителю необходимо знать, какими должны быть безопасные окна для детей, и какие меры необходимо предпринимать для уменьшения риска выпадения ребенка из окна или балкона.

Памятка для родителей

— Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних.

— Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

— Не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.

— По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

— Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

— Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон. Если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть способ быстро открыть ее в случае пожара!

— Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.

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