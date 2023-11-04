Девочка застряла в батарее в Костанайской области

Сотрудники оперативно-спасательного отряда подразделения города Житикара ДЧС Костанайской области оказали помощь четырехлетней девочке, застрявшей в чугунной батарее. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

4 ноября в 16:00 в службу 112 обратилась женщина с сообщением о том, что в Житикаре ребёнок локтевым суставом застрял в отопительной батарее и ему требуется помощь в освобождении руки.

В присутствии родителей за 10 минут спасатели освободили девочку с помощью средств малой механизации и растительного масла. Девочка освобождена без телесных повреждений, в медицинской помощи не нуждается.

Напомним, в конце октября в Костанае 9-летний мальчик застрял в батарее.

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