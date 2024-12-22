Как сообщает пресс-служба «Костанайской станции скорой неотложной медпомощи» сегодня срочная помощь врачей понадобилась шести детям на горке в центре города.

Пятеро из них госпитализированы. Один ребенок доставлен домой.

Дети получили травмы различной степени тяжести.

«Две девочки с разницей в несколько часов на момент прибытия бригад находились без сознания. Уважаемые родители, помните, что ледяные горки не только забава и радость, но и объект повышенной опасности, в случае несоблюдения правил безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра во время катаний. Вы — родители , в первую очередь, несёте ответственность за жизнь и здоровье вашего ребёнка», — говорится в сообщении пресс-службы скорой медпомощи.