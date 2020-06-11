Девочку зажало дверями автобуса. В Whatsapp распространяют видео

В мессенджере Whatsapp распространяют видео. Люди утверждают, что это произошло в Костанае на остановке на улице Бородина.

На кадрах видно, как женщина с ребенком выходит из автобуса через среднюю дверь. В этот момент двери автобуса закрываются и транспорт начинает движение.

После его остановки девочка освободилась. А женщина при этом начала, судя по кадрам, ругать ребенка.

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