Девочку зажало дверями автобуса. В Whatsapp распространяют видео

COVID-2019 в Казахстане
13558 - зарегистрированно
8400 - выздоровевших
67 - летальных случаев
209 - в Костанайской области
В мессенджере Whatsapp распространяют видео. Люди утверждают, что это произошло в Костанае на остановке на улице Бородина.
На кадрах видно, как женщина с ребенком выходит из автобуса через среднюю дверь. В этот момент двери автобуса закрываются и транспорт начинает движение.
После его остановки девочка освободилась. А женщина при этом начала, судя по кадрам, ругать ребенка.
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