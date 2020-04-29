Девушка из Костаная погибла в Турции, сорвавшись со скалы

Казахстанка погибла в Турции. Девушка сорвалась со скалы в национальном парке в Анталье. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала подруга погибшей Ольга Кравчук.

Гражданка Казахстана Олеся Суспицина погибла на 31-м году жизни. В течение последних пяти лет она жила и работала гидом в Турции.

«Она стояла возле водопада, что в национальном парке в Анталье. Потом посыпались камни, или, может, она сама потеряла равновесие, но Олеся оступилась и упала. Там высота — 35 метров», — сообщила Ольга Кравчук.

«Олеся — самый жизнерадостный и светлый человечек в мире, она всегда добивалась своих целей. Очень любила море и мечтала переехать в Турцию. Что в итоге и сделала», — вспоминает подруга.

До переезда за границу Олеся служила в полиции Костаная дознавателем, после некоторое время работала в службе безопасности одного из банков.

«Однажды ей пришло приглашение из Турции, и она уволилась. Устроилась в турагентство гидом. Все эти пять лет она там жила, летом работала гидом, зимой занималась изучением турецкого языка, самопознанием, спортом», — добавила Ольга.

Сейчас родные и близкие собирают деньги, чтобы привезти тело погибшей на родину.

«Нам удалось договориться с консульством Казахстана в Турции о транспортировке. Нам предоставят возможность доставить ее домой, самолет из Турции должен прилететь в пятницу в Алматы. На транспортировку нужно 900 тысяч тенге. Сейчас родители и друзья собирают эти деньги. Но главная проблема — еще транспортировать нужно будет из Алматы в Костанай. На это нужно 400 тысяч тенге. Затребовали такую сумму», — сказала Ольга Кравчук.

В социальных сетях девушка опубликовала данные для тех, кто захочет помочь.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что занимаются данным вопросом.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.