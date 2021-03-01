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Девушка из Костаная стала чемпионкой Казахстана по пожарно-спасательному спорту

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С 22 по 27 февраля в спортивном комплексе «Құтқарушы» ДЧС Нур-Султана прошел XXIX Зимний Чемпионат среди мужчин, VII зимний чемпионат среди женщин и VI зимний чемпионат среди юношей по пожарно-спасательному спорту.

В церемонии открытия зимнего чемпионата приняли участие Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин, заместитель министра обороны РК МухамеджанТаласов, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев.

272 участника из 18 команд со всех регионов страны продемонстрировали своё мастерство и умение в этом виде спорта, боролись за право быть сильнейшими в Казахстане.  На нынешнем первенстве соревнования проводились по двум традиционным дисциплинам: подъём по штурмовой лестнице в окно 4 этажа (мужчины) и 2 этажа (женщины) учебной башни, а также преодоление 100-метровой полосы с препятствиями.

В общем зачете мужская сборная Костанайской области заняла 9 общекомандное место среди 18 команд. Золотую медаль среди женщин в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями завоевала БажеваАйнура.

Зимний чемпионат по пожарно-спасательному спорту – ежегодное соревнование, в котором спортсмены из разных городов и областей нашей страны демонстрируют силу, ловкость и бесстрашие спасателей, вступающих в борьбу с огнем.

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