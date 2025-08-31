Молодая девушка, которая по незнанию оказалась участницей мошеннической схемы, задержана в Костанае. По её словам, о том, что она вовлечена в преступную деятельность, ей объяснили только сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью.



По просьбе специалистов костанайского департамента полиции, девушка сама рассказала, как она нашла такую работу.

«В начале августа листала ленту Instagram, увидела объявление под названием «Ищу … Стабильная зарплата». Перешла по ссылке в Telegram, и узнала о работе, активировать SIM-карты и зарабатывать на этом деньги»,-говорит подозреваемая.

«Работа её заключалась в том, что она регистрировала номера в мессенджере WhatsApp. За каждый номер получала вознаграждение 8 долларов. В условиях было то, что каждый абонентский номер должен был быть активен более 20-и минут»,- рассказал заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Девушка закупала SIM-карты. После регистрации в WhatsApp, и необходимой активности, их номера вставлялись в чат-бот, который в ответ присылал код для связывания устройств. То есть, таким образом мошенники получали возможность звонить и писать через мессенджер, оформленный на девушку.

«Установлен факт, что используя абонентский номер, который зарегистрировала данная девушка, совершено мошенничество в другой области, где позвонили жительнице области Абай, сообщили, что по её счету проходят мошеннические действия. Необходимо вывести денежные средства. Причинен материальный ущерб на сумму 495 тысяч тенге»,-сообщил Олжас Магыпаров.

В период своей преступной деятельности девушка зарегистрировала более двух десятков номеров. По данным полиции, таким образом она заработала 64 тысячи тенге. И это еще не все обещанные ей деньги.

«Злоумышленики остались ей должны, и не перевели деньги за все остальные абонентские номера. То есть, получив номера и аккаунты от мессенджера WhatsApp, её просто заблокировали, и оставили без оплаты»,- говорит полицейский.

Теперь девушка стала фигуранткой уголовного дела. Её слова о незнании того, что она учавствует в преступной схеме, сейчас специалистами проверяются. Но в любом случае, отмечают полицейские, за подобные действия ей придется ответить, как и всем тем, кто может занятся этим за вознаграждение, или даже по чьей либо просьбе.

