Девушка погибла под колесами автобуса в центре Костаная

ДТП случилось сегодня днем на проспекте Абая. Девушку сбил автобус.

Врачи станции скорой медицинской помощи прибыли на место трагедии — 14.35. Прибывшая на место бригада констатировала биологическую смерть девукши.

«Девушке на вид до 18 лет. Предположительная причина смерти: политравма, несовместимая с жизнью. По характеру полученных повреждений очевидно — шансов выжить у девушки не было. Убедительная просьба к водителям и пешеходам — будьте предельно осторожны на проезжей части в любое время дня и года», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.