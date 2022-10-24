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Девушка погибла под колесами автобуса в центре Костаная

ДТП случилось сегодня днем на проспекте Абая. Девушку сбил автобус. 

Врачи станции скорой медицинской помощи прибыли на место трагедии  — 14.35.  Прибывшая на место бригада констатировала биологическую смерть девукши.

«Девушке на вид до 18 лет. Предположительная причина смерти: политравма, несовместимая с жизнью. По характеру полученных повреждений очевидно — шансов выжить у девушки не было. Убедительная просьба к водителям и пешеходам — будьте предельно осторожны на проезжей части в любое время дня и года», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

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