Девушка погибла под колёсами «Мерседеса» в районе Костанайской области

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Два ДТП произошло за выходные дни в райцентре Карабалыкского района. Об этом сообщает инстаграм аккаунт ainanews.kz
По информации районного отдела полиции, в субботу днем автомобиль «Лада Гранта» совершил столкновение с электровелосипедом. Мужчина, управлявший электровелосипедом, в результате столкновения получил травмы и был доставлен в районную больницу.
ДТП со смертельным исходом случилось 11 августа около 23.30 часов на пересечении с улицей Матросова. 22-летний водитель автомобиля «Мерседес» наехал на пешехода – 20-летнюю жительницу посёлка Карабалык. По информации полиции, девушка от полученных травм скончалась на месте.
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