Девушка погибла в ДТП после появления сайгака на дороге в Костанайской области

В Костанайской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, причиной которого, по предварительным данным, стало внезапное появление сайгака на проезжей части.
Как сообщила старший инспектор по особым поручениям управления АП ДП Костанайской области Айгерим Жумагазова, авария произошла 26 июня около 17:15 на 39-м километре автодороги Аулиеколь – Диевка.
По предварительной информации, 50-летний житель Аулиекольского района, управлявший грузовым автомобилем JAC, был вынужден применить экстренное торможение из-за выбежавшего на дорогу сайгака.
Следовавший позади автомобиль Renault не успел снизить скорость и столкнулся с грузовиком.
В результате аварии погибла пассажирка автомобиля Renault 2007 года рождения. Еще четыре человека получили различные травмы.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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