Девушка пыталась спрыгнуть с моста на жд пути — ДП Костанайской области

Происшествие произошло в поселке Качар.

12 февраля на пульт 102 поступил анонимный звонок. Сообщили, что девушка находится на мосту и пытается спрыгнуть. Дежурный оперативно передал сообщение в поселковый участковый пункт полиции.

На место происшествия оперативно прибыли участковые Серик Садвокасов и Талгат Испергенов.

«Когда мы подъехали, то увидели, что девушка пытается перелезть через перила моста, высота которого более 20 метров. Внизу находятся железнодорожные пути. Успел ее удержать и предотвратить несчастный случай», — рассказывает Серик Садвокасов.

Девушку успокоили и привели в участковый пункт полиции. Она рассказала, что поссорилась с парнем и, таким образом,решила уладить конфликт, о чем в дальнейшем пожалела.

Необходимо отметить, что большой опыт работы в полиции участковых играет важную роль в решении подобных ситуаций. Напарники служат более 15 лет.

«За это время не раз приходилось принимать решения в экстренных ситуациях. Одна из них была, когда спас пенсионерку из пожара. Часто приходится сталкиваться и с семенными конфликтами. Главное в этих ситуациях не терять самообладание», — уверен Талгат Испергенов.

И сейчас судьба девушки не останется без внимания полиции.

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