Девушка сбита насмерть в посёлке Костанайской области. Почему обвиняемый до сих пор на свободе?

ДТП, произошедшее в Карабалыке ночью 11 августа, вызвало большой резонанс среди карабалыкчан. Тогда автомобилем «Merсedes» на пешеходном переходе была насмерть сбита 20-летняя девушка, сообщает инстаграм аккаунт @ainanews.kz

Что будет с водителем, совершившим данное ДТП? Слухи и домыслы заполонили комментарии к публикациям в социальных сетях и мессенджерах. Главный вопрос — почему, учитывая тяжелые последствия произошедшего, водитель по-прежнему на свободе?

Редакция обратилась с в прокуратуру Карабалыкского района с предложением прокомментировать ситуацию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело находится в производстве отдела полиции Карабалыкского района. 22-летний карабалыкчанин, находившийся за рулем автомобиля «Merсedes», признан по нему подозреваемым. Ведется расследование, автомобиль водворен на штрафстоянку», — пояснил прокурор Карабалыкского района Рустам Даутов. – Санкция инкриминируемой жителю посёлка Карабалык статьи, не позволяет в данном конкретном случае избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вместе с тем в прокуратуре отметили, учитывая, что данное преступление повлекло смерть потерпевшего, то примирение, согласно законодательству, недопустимо. Это значит, что виновный в любом случае понесет ответственность. Впоследствии дело будет рассмотрено в суде.

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