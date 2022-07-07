Девушка умерла после укуса комара

21-летняя девушка из Великобритании умерла после того, как ее укусил комар, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Ориана Пеппер из английского городка Бери-Сент-Эдмундс умерла через пять дней после того, как ее укусил комар в июле прошлого года в Бельгии.

Согласно недавно опубликованным результатам расследования, девушка являлась пилотом-стажером коммерческой авиакомпании. Ориана с отличием сдала теоретические экзамены по программе EasyJet в Оксфорде и отправилась в бельгийский Антверпен для оценки своих приборов.

7 июля она обратилась в отделение неотложной помощи больницы после того, как укус возле ее правого глаза опух. Девушке прописали антибиотики, однако через два дня она попала в больницу с потерей сознания. Ориана скончалась в больнице три дня спустя, 12 июля 2021 года.

«Инфекция попала на кожу Орианы после укуса насекомого. Затем она распространилась на сонную артерию шеи и привела к септической эмболии в мозге», — заявили в коронерском суде Саффолка.

Причиной смерти с медицинской точки зрения были зафиксированы септические эмболы в головном мозге, которые представляют собой закупорку кровеносных сосудов, а также инфекция, вызванная бактериями, называемыми золотистым стафилококком, и укус насекомого в лоб.

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