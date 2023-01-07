Женщина упала с высоты пятого этажа в Костанайской области

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В 05:30 часов утра в Центр оперативного управления города от прохожих поступило сообщение, что с балкона сорвалась женщина, но успела зацепиться за перила.
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На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции Алмат Амирхан и Руслан Капсаматов, сообщает polisia.kz
Оперативно оценив обстановку, Алмат Амирхан остался на улице, а его напарник поднялся на пятый этаж.
В это время девушка упала с высоты пятого этажа. Полицейский, который оставался внизу, попытался поймать ее и своим телом смягчил удар о землю. Благодаря этому 29-летняя горожанка не пострадала.
Патрульный полицейский Алмат Амирхан получил множественные ушибы и травму ноги. Ему была оказана медицинская помощь.