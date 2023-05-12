Девушку продали за 250 тысяч тенге, а младенца – за 2 млн. Как торгуют людьми в Казахстане

Законопроект «О противодействии торговли людьми», разработанный по поручению президента Токаева, презентовали на форуме по борьбе с торговлей людьми, который прошёл 11 мая в Астане при поддержке Международной организации по миграции (МОМ), передает informburo.kz

Полиция, депутаты, юристы и представители неправительственного сектора обсуждали международные стандарты и положительный опыт зарубежных стран по борьбе с торговлей людьми.

«Ежегодно в стране регистрируется около ста таких преступлений. Но с начала этого года, уже за четыре месяца, выявлено 65 преступлений. В конце прошлого года пресечена деятельность пяти ОПГ. Но всё-таки это только верхушка айсберга, и уголовное преследование, борьба в рамках уголовного наказания, – это только борьба с последствиями. По данным НПО, число пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации намного больше. Однако только усилиями правоохранительных органов эту проблему не решить», – обратился к участникам глава МВД Марат Ахметжанов.

По словам министра, в борьбе с такими преступлениями нужен комплексный подход. Поэтому по поручению президента страны также разрабатывается Концепция по обеспечению общественной безопасности на будущие пять лет. Кроме того, планируется, что по ситуации с торговлей людьми МВД будет готовить ежегодный Национальный доклад главе государства, в котором будут анализироваться причины и оцениваться деятельность ответственных за борьбу госорганов. За основу в МВД хотят взять передовой опыт Южной Кореи, исключающий бюрократические проволочки.

В Казахстане есть 10 различных законов, касающихся противодействия торговле людьми, но все они разрознены, а ответственность размыта. Не определены уполномоченные органы и их компетенции. Поэтому по поручению президента МВД разработало проект закона «О противодействии торговле людьми», состоящий из шести глав и 22 статей. Вводится новый понятийный аппарат с учётом международного опыта и обязательств, чётко определяются уполномоченные за исполнение закона госорганы, роль НПО, а также права и обязанности жертв, в том числе несовершеннолетних.

«Честно говоря, повестка, вынесенная на рассмотрение может вызвать у кого-то удивление. Мол, как такое может быть в современном мире. Однако, к сожалению, проблема торговли людьми носит глобальный характер. На днях в СМИ была статья о методике выявления жертв и там приводилась статистика о том, что в настоящее время в рабстве по всеми миру находятся около 50 млн человек. Особую тревогу вызывает то, что среди них немало детей. И, безусловно, Казахстан является частью этой статистики», – рассказал завотделом безопасности и правопорядка Администрации президента Алексей Калайчиди.

Заместитель начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Шынар Кучербаева рассказала, что факты торговли людьми делятся в основном на две категории: когда казахстанцев вывозят за рубеж или когда эксплуатируют наших граждан и иностранцев внутри страны.

«Также имеются факты торговли новорождёнными и принуждения к занятию попрошайничеством. В этом году был случай, когда продали младенца за 2 млн тенге. Сейчас это дело расследуется. Ликвидированы каналы вывоза наших граждан в королевство Бахрейн, Южную Корею, Турцию для дальнейшей эксплуатации. Например, в этом году был случай, когда девушку из области завербовали и продали с целью сексуальной эксплуатации за 250 тысяч тенге. Данный факт был пресечён. Если говорить о внутреннем трафике, то чаще всего у нас в Казахстане эксплуатируют граждан из стран Центральной Азии. Речь идёт о принудительном труде, сексуальной эксплуатации. Бывают случаи извлечения органов и тканей человека. Но за последние три года таких фактов не зарегистрировано», – сообщила Шынар Кучербаева.

Глава департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов в своём выступлении подчеркнул, что не редко торговля людьми носит организованный характер.

По его словам, из 65 фактов с начала года 16 случаев – это непосредственно торговля людьми, среди которых фигурируют 12 несовершеннолетних, 37 фактов сводничества и притоносодержания, а также 11 случаев вовлечения в занятие проституцией, в трёх из них фигурировали несовершеннолетние, один факт незаконного лишения свободы с целью эксплуатации. Изобличена ОПГ из шести человек.

«Несмотря на эти меры торговля людьми продолжает оставаться актуальной проблемой. Основными её причинами являются социально-экономические процессы, прибыльность криминального бизнеса, высокая латентность. Поэтому для борьбы с такими вопиющими и циничными фактами нарушения прав человека требуется комплексный подход, объединяющий усилия государства и общества, и разработан законопроект», – отметил Канат Нурмагамбетов.

Законопроект в конце апреля внесён в парламент и сейчас обсуждается депутатами.