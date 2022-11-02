Девушку сбил автомобиль в Костанае

ДТП с участием пешехода произошло в центре Костаная. Наезд был совершен около 8 часов утра.

Как сообщили сотрудники Департамента полиции региона, на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Козыбаева, на пешеходном переходе, водитель автомобиля Лада, совершил наезд на девушку-пешехода.

Вызванной на место бригадой скорой помощи пострадавшая доставлена в городскую больницу Костаная. В Управлении здравоохранения Костанайской области пояснили, что её состояние было оценено как средней степени тяжести, но жизнеугрожающих повреждений врачами обнаружено не было. Девушка получает лечение в отделении травматологии.

В полиции так же сообщают, что по данному факту назначена экспертиза, которые определят степень тяжести полученных телесных повреждений, и по её результатам будет принято процессуальное решение.

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