Дезинфекция автобусов, масочный режим. Какие меры принимаются в области, чтобы не допустить коронавирус

По всему Казахстану продолжают усиливать санитарные меры, чтобы не допустить распространение коронавируса. Во всех медучреждениях страны введен карантин. Теперь посещать больницы, дома престарелых, интернаты могут только сотрудники этих организаций. А костанайских перевозчиков обязали проводить регулярную обработку автобусов дезинфицирующими средствами, передает alau.kz

В качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавируса стал запрет на проведение в стране массовых мероприятий. Но где действительно рано утром, поздно вечером да и в принципе в течение всего дня можно встретить большое количество людей? В общественном транспорте. Поэтому перевозчиков обязали проводить тщательную обработку автобусов.

«У нас по правилам пассажирских перевозок ежедневно проводятся мероприятия санитарные. То есть машина обрабатывается ежедневно. Но в связи с коронавирусом мы эти меры усилили, то есть с утра мы перед выпуском обрабатываем машины дезинфицирующими средствами, после окончания рейса», — рассказал заместитель директора ТОО «Костанайавтротранс» Сагадат Ниязбаев.

Вот такая процедура по словам Сагадата Ниязбаева проводится постоянно на их собственной мойке. Вообще в автопарке предприятия 56 автобусов это маршруты №2, 7, 13, 22 и все водители протирают поверхность и поручни после каждого маршрутного рейса. Как поясняют чиновники, вся ответственность за добросовестную обработку транспорта лежит на перевозчиках, это касается и служб такси.

«С перевозчиком мы проработали, довели. Здесь конечно хочется сказать, что сейчас, в данное время больше надо пользоваться именно частным транспортом, своим. А такси, здесь мы даже физически усмотреть не сможем. Мы только довели все планы, как нужно провести дезинфекцию» — пояснил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев.

Не все перевозчики в восторге от таких мер. Поскольку покупать средства дезинфекции, проводить санобработку они должны за свой счет, а денег на это в тарифе не предусмотрено. Но, как поясняют перевозчики, безопасность населения превыше. По этой же причине, чтобы обезопасить жителей страны, во всех медучреждениях объявлен карантин.

«Хотели бы пояснить, что карантин в стационарах означает, это масочный режим прежде всего и запрет на посещение пациентов родственниками в отделениях. Плановая госпитализация продолжается. При необходимости управление здравоохранения будет сокращать плановую госпитализацию. В амбулаторно-поликлинических отделениях, также карантин это масочный режим», — объяснила пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области Ксения Жилкибаева.

Таким образом, запрет на посещение касается только медико-социальных учреждений, больниц, домов престарелых, интернатов. В поликлиниках режим работы не изменен. Как пояснила Ксения Жилкибаева, при поликлиниках даже выведены дополнительные бригады скорой неотложной помощи для больных 4 категории, то есть для людей с хроническими заболеваниями, которые состоят на учёте.

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