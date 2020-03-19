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Дезинфекция автобусов, масочный режим. Какие меры принимаются в области, чтобы не допустить коронавирус

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По всему Казахстану продолжают усиливать санитарные меры, чтобы не допустить распространение коронавируса. Во всех медучреждениях страны введен карантин. Теперь посещать больницы, дома престарелых, интернаты могут только сотрудники этих организаций. А костанайских перевозчиков обязали проводить регулярную обработку автобусов дезинфицирующими средствами, передает alau.kz

В качестве одной из мер по предотвращению распространения коронавируса стал запрет на проведение в стране массовых мероприятий. Но где действительно рано утром, поздно вечером да и в принципе в течение всего дня можно встретить большое количество людей? В общественном транспорте. Поэтому перевозчиков обязали проводить тщательную обработку автобусов.

«У нас по правилам пассажирских перевозок ежедневно проводятся мероприятия санитарные. То есть машина обрабатывается ежедневно. Но в связи с коронавирусом мы эти меры усилили, то есть с утра мы перед выпуском обрабатываем машины дезинфицирующими средствами, после окончания рейса», — рассказал заместитель директора ТОО «Костанайавтротранс» Сагадат Ниязбаев.

Вот такая процедура по словам Сагадата Ниязбаева проводится постоянно на их собственной мойке. Вообще в автопарке предприятия 56 автобусов это маршруты №2, 7, 13, 22 и все водители протирают поверхность и поручни после каждого маршрутного рейса. Как поясняют чиновники, вся ответственность за добросовестную обработку транспорта лежит на перевозчиках, это касается и служб такси.

«С перевозчиком мы проработали, довели. Здесь конечно хочется сказать, что сейчас, в данное время больше надо пользоваться именно частным транспортом, своим. А такси, здесь мы даже физически усмотреть не сможем. Мы только довели все планы, как нужно провести дезинфекцию» — пояснил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог акимата Костанайской области Олжас Нургалиев.

Не все перевозчики в восторге от таких мер. Поскольку покупать средства дезинфекции, проводить санобработку они должны за свой счет, а денег на это в тарифе не предусмотрено. Но, как поясняют перевозчики, безопасность населения превыше. По этой же причине, чтобы обезопасить жителей страны, во всех медучреждениях объявлен карантин.

«Хотели бы пояснить, что карантин в стационарах означает, это масочный режим прежде всего и запрет на посещение пациентов родственниками в отделениях. Плановая госпитализация продолжается. При необходимости управление здравоохранения будет сокращать плановую госпитализацию. В амбулаторно-поликлинических отделениях, также карантин это масочный режим», — объяснила пресс-секретарь управления здравоохранения акимата Костанайской области Ксения Жилкибаева.

Таким образом, запрет на посещение касается только медико-социальных учреждений, больниц, домов престарелых, интернатов. В поликлиниках режим работы не изменен. Как пояснила Ксения Жилкибаева, при поликлиниках даже выведены дополнительные бригады скорой неотложной помощи для больных 4 категории, то есть для людей с хроническими заболеваниями, которые состоят на учёте.

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