Дезинфекцию во дворах будет проводить спецгруппа, жильцов просят мыть подъезды — представители ПКСК

Группа военных из южных областей страны проводит дезинфекцию во дворах Костаная. А к обработке подъездов привлекут жильцов. Такой информацией поделились представители ПКСК города, alau.kz

Во дворах по улицам Шипина и Бородина сегодня появилась бригада из семи человек в спец.костюмах и в масках. На спинах надпись: «Вооруженные силы». Они проводили дезинфекцию двора. За происходящим наблюдал представитель местного ПКСК, который и привел сюда бригаду.

«Приехала группа с юга, вроде бы. Председатель меня поставил с ними, чтобы набирать им воду. Ходим, обрабатываем с утра. Дихлором подъезды обрабатывают и детские площадки. Лавочки, скамейки. Первый раз к нам приехали – наши дома обрабатывать. А так где-то еще ездили, обрабатывали,»- рассказал Дмитрий Спиридонов, слесарь-сантехник ПКСК «Клуб строитель».

Выяснилось, что спец.бригада посетила дворы уже многих ПКСК, но сами кооперативы к их работе отношения не имеют. Сообщают, что направляет их городской акимат.

«Вообще это военные из Тараза. Часть стоят на блокпостах, а часть обрабатывают автобусы, детские площадки, входные группы подъездные, заборы, малые архитектурные формы. По нашему ПКСК осталось буквально 10-12 домов, а остальные на этой неделе сделали. Позавчера закончили,»- сообщила Наталья Тарасенко, председатель КСК «Виктория 17».

Для кооперативов жильцов такая обработка только в помощь. Ведь еще на прошлой неделе говорилось, что 20 председателей ПКСК написали письмо главному сан.врачу региона. В нем они изложили все проблемы, связанные с проведением дезинфекции подъездов. На этой неделе ответ пришел. Сказано в нем следующее:

«ПКСК может проводить текущую влажную уборку подъездов с применением дезинфицирующих средств без привлечения специализированных организаций силами ПКСК, жильцов, наемных рабочих и других»

Такой ответ, по словам председателя кооператива, дает им возможность привлекать к уборке самих жильцов.

«Я уже разработала текст объявления. Мы уже на нескольких домах повесили. С разъяснением того, что это ваше здоровье, вы сами должны побеспокоиться о себе и своих близких. Или, пожалуйста, если они обратятся, мы можем это внести в тариф, если они захотят,»- сказала Наталья Тарасенко.

Но даже если жильцы согласятся на повышение тарифа, чтобы ПКСК наняли уборщика, этого все равно до снятия режима ЧП не сделать. Для принятия решения нужно провести собрание, что в ситуации карантина невозможно. Каким будет отклик на призыв председателя, пока не ясно. Но вот жители других районов города уже приступили к самостоятельной обработке подъездов.

«Обрабатываем мы сами. Хлоркой, белизной. У нас же дети у всех живут. Мы входим в их положение, потому что их тоже можно понять,»- поделилась Бахытгуль, жительницы одного из домов по улице Бородина.

Вместе с тем некоторым ПКСК еще неделю назад удавалось время от времени проводить дезинфекцию. Для этого были закуплены спец.вещества. Например, дихлор, найти который, по словам сотрудников ПКСК, довольно трудно. Но одному из председателей это сделать все же удалось. Правда, на собственные средства.

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