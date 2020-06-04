Дезинфекционный тоннель, кварцевые лампы. Как будет проходить ЕНТ в Костанае?

Родителям нельзя находиться на пунктах сдачи ЕНТ. Пройти к зданию смогут только тестируемые, а перед самим экзаменом их ждет пятиэтапная дезинфекция. Выпускники смогут принести с собой только удостоверение личности. Вода и другие принадлежности под запретом, передает alau.kz

В Костанайской области на всех 10 пунктах сдачи единого национального тестирования ведется подготовка помещений. При чем, это не просто проверка камер видеонаблюдения, металлоискателей, но теперь и установка нового оборудования. Все выпускники пройдут пятиэтапную дезинфекцию. Вот здесь, на днях установят дезинфекционный тоннель, через который каждый должен будет пройти. Затем, вот на этом месте будут лежать коврики с дезраствором, чтобы обработать подошву обуви.

«Потом дальше они снимают маску, в которой пришли, им дают новую маску. Дальше они проходят санитайзер, то есть берут, промывают руки. Потом тепловизором проверяют их температуру, дальше они уже проходят в аудиторию. В аудитории до тестирования мы включим кварцевые лампы», — рассказал руководитель Костанайского филиала национального центра тестирования Нургельды Хасенов.

Если у выпускника окажется высокая температура, то комиссия будет решать, перенести экзамен для него, либо задействовать резервную аудиторию, где он будет сдавать один. Сдавать ЕНТ в этом году по области будут 3183 ученика и еще около 300 человек, которые не сдали в прошлом году, а также выпускники колледжей. Нургельды Хасенов отметил, что потоков при сдаче ЕНТ станет больше примерно в два раза, поскольку в каждой аудитории уменьшится количество тестируемых.

«То есть если раньше в этой аудитории большой лекционной было 120 человек, сейчас там могут протестироваться всего 50-60 человек. То есть таким образом у нас уменьшается количество тестируемых в потоке, но количество потоков будет больше», — пояснил Нургельды Хасенов.

Выпускникам на сдачу теста принести нужно только удостоверение личности. Все остальное под запретом. Нургельды Хасенов указал, что пропуски на экзамен сейчас электронные, вода в каждой аудитории будет, одноразовые стаканчики, а также таблица Менделеева. ЕНТ будет проходить по стране с 20 июня по 5 июля, точная дата сдачи в Костанайской области пока неизвестна.

«Если график утвердится, тогда мы всем значит школам, ребятам вышлем график. Например, прийти в 7:50 такая школа, через 10 минут следующая школа и так далее, и так далее. Это в зависимости от того в какой день, какие школы сдают, то есть в таком плане. Чтобы здесь столпотворений не было», — добавил Нургельды Хасенов.

Чтобы не было столпотворений, есть еще одно изменение. Родителям и другой группе поддержки запрещено ожидать школьников на территории сдачи ЕНТ. Его к слову, оградят, и там будут ходить проверяющие. Посмотреть за сдачей ЕНТ можно будет онлайн. Перед экзаменами национальный центр тестирования укажет ссылку, по которой пройдет трансляция.

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