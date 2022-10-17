Дезодоранты разбирают, как сахар когда-то. О предстоящем повышении цен и дефиците бытовой химии в Костанае

Магазины Костанайской области последние несколько месяцев пытаются бороться с дефицитом российских товаров.

По словам бизнесменов, «провисают» полки с хозяйственными товарами. Вот только наладилась поставка стиральных порошков. Сейчас другая сложность — буквально исчезли некоторые марки красок для волос, шампуней, средства гигиены и женской косметики.

«Сейчас, к сожалению, у нас дефицит краски для волос, уход за лицом, три категории: самые большие «Unilever (Юниливер)», «Калина», «Черный жемчуг», «Schwarzkopf», «L’Oreal», — перечисляет бренды маркетолог сети СМ «Солнечный» Юлия Морозова.

Все эти товары, отмечают специалисты, в Казахстан завозятся из России. И, соответственно, из-за геополитической ситуации, когда появились санкции, ряд брендов прекратили поставки из РФ, другие — ограничили объемы продаж. К примеру, почти исчезла линия «Nivea». Это немецкая фирма, но с производством в России, они оставили свою продукция внутри страны.

«У нас проблема «Рексону» выставили — разобрали. Рексона — это «Unilever (Юниливер)», Калина — голова в РФ, но как они мотивировали — на Казахстан в ограниченном количестве поставляют, местный поставщик нашел у поставщиков Турции и Египта, вывозить будет оттуда», — говорит Юлия.

Чтобы решить проблему, супермаркет Солнечный, к примеру, ищет новых поставщиков по этим позициям. Владельцы магазинов стараются компенсировать нехватку аналогами из других стран. Как отмечает Юлия Морозова, решить проблему с дефицитом некоторых товаров обещают сами производители, которые отмечают , что они переориентируют производство на Европу и Турцию, от туда и будут везти. Соответственно, и стоить такая замена будет дороже. Кстати, бытовая химия и так выросла в цене для костанайцев. По оценке экспертов от 30 до 50 процентов. И это еще не предел.

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