Тысячи казахстанцев с сахарным диабетом 1-го типа (СД1) оказались в сложной ситуации после перевода их заболевания из пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). По мнению автора открытого письма к президенту Касым-Жомарту Токаеву, директора общественного фонда «Диабетический родительский комитет» Руслана Закиева, это создает серьезные риски для здоровья и жизни пациентов, сообщает inbusiness.kz

В своем обращении Закиев утверждает, что, несмотря на заверения министерства здравоохранения, перевод в систему ОСМС не гарантирует пациентам с СД1 полноценного обеспечения. В отличие от европейских стран, где страховая медицина предоставляет доступ к высококачественным услугам, в Казахстане ситуация иная.

По словам Закиева, основной проблемой является изменение правил установления инвалидности. С 2021 года министерство труда фактически объединило СД1 и СД2, несмотря на их принципиальные различия. Теперь для получения инвалидности и, соответственно, бесплатного обеспечения жизненно необходимым инсулином людям с СД1 старше 18 лет приходится проходить через сложные бюрократические процедуры.

В то же время государство своими же ведомственными приказами ограничивает возможности трудоустройства для этих людей, закрывая для них целые профессиональные сферы: правоохранительные органы, промышленность, транспорт и другие.

«Получается, для трудоустройства эти ограничения достаточно весомы, а вот для получения инвалидности после 18 лет эти же ограничения уже не считаются основанием», — пишет Закиев.

По его словам, в результате люди, которым и так сложно найти работу, вынуждены платить за право жить, оплачивая страховые взносы для получения инсулина, без которого они погибнут.

Руслан Закиев, чей личный опыт борьбы с СД1 связан с тремя из четырех его детей, подчеркивает, что ведомства перекладывают ответственность друг на друга, а тем временем «люди умирают». Он указывает на высокий уровень смертности среди людей с СД1 старше 25 лет.

Автор письма обращается к президенту с просьбой лично вмешаться в ситуацию и установить для людей с СД1 старше 18 лет такие же условия получения инвалидности, как и для детей, отмечая, что речь идет всего о чуть более 30 тыс. человек, которые, как и все граждане Казахстана, имеют право на жизнь.

