Диагностика социально-значимых заболеваний станет бесплатной, независимо от статуса застрахованности в ОСМС. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Данное новшество расширит доступ к медицинской помощи для этой группы населения, позволит своевременно получать медицинскую помощь и выявлять патологии на ранних стадиях.

Если сейчас не застрахованным гражданам доступны услуги при подозрении только на туберкулез и ВИЧ-инфекции, то после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты диагностика будет доступна при подозрении на онкологические заболевания, хронические гепатиты В и С и психические заболевания.

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