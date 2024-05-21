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Диагностика социально значимых заболеваний станет бесплатной

Фотография для новости Диагностика социально значимых заболеваний станет бесплатной

pixabay.com

Диагностика социально-значимых заболеваний станет бесплатной, независимо от статуса застрахованности в ОСМС. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Данное новшество  расширит доступ к медицинской помощи для этой группы населения, позволит своевременно получать медицинскую помощь и выявлять патологии на ранних стадиях.

Если сейчас не застрахованным гражданам доступны услуги при подозрении только на туберкулез и ВИЧ-инфекции, то после внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты диагностика будет доступна при подозрении на онкологические заболевания, хронические гепатиты В и С и психические заболевания.

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