Дидар Смагулов: «Каждый из родителей сможет контролировать ход проведения ЕНТ»

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Весь процесс проведения Единого национального тестирования будет прозрачен, открыт и объективен. Об этом заверил общественность директор Национального центра тестирования Дидар Смагулов, выступивший на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК в рамках онлайн пресс-конференции.
«Мы знаем, что беспокоит родителей выпускников, сдающих ЕНТ. Поэтому нашим центром предусмотрены все меры для создания максимальной прозрачности и объективности при сдаче ЕНТ казахстанскими выпускниками. Каждый из родителей или родственников сможет контролировать ход ЕНТ, а также проследить в каких условиях и каким образом их ребенок проходит национальное тестирование», — заявил Д.Смагулов.