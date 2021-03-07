Диетолог рассказала, сколько блинов за раз можно съесть

Разовая порция блинов для человека с нормальной массой тела должна быть небольшой, 150-200 граммов, обычно это три-четыре блинчика, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Для здорового человека с нормальной массой тела, чтобы избежать переедания, чувства тяжести и не злоупотреблять сахаром, порция должна быть небольшой — 150-200 граммов с учетом начинки и припека, обычно это три-четыре блинчика. Людям, страдающим различными заболеваниями, употребление блинов, как правило, рекомендуют ограничить. В любом случае, если у вас есть какое-либо заболевание, то по вопросам питания необходимо проконсультироваться у врача», — сообщила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
«Это позволит разнообразить вкус блинов, снизит их калорийность и обогатит блюдо витаминами, минеральными веществами и клетчаткой. Важно понимать, что и в случае изменения рецепта блюдо остается довольно калорийным — около 200 килокалорий на 100 граммов», — отметила собеседница агентства.
В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.
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