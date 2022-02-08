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Дифференцированный тариф на воду введут в Казахстане

.mr-info.ru

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С 2023 года в Казахстане будет введен дифференцированный тариф по объемам потребления воды. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов, передает  Tengrinews.kz.

«Для формирования бережного отношения к водным ресурсам и установления объективной платы с 2023 года будет введен дифференцированный тариф по объемам потребления воды«, — сказал премьер-министр на расширенном заседании правительства.

Кроме того, Смаилов заявил, что планируется выделить нуждающиеся категории населения в отдельную группу при выплате коммунальных платежей.

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