Дифтариф на дизельное топливо ввели в Казахстане

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В Казахстане ввели дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Соответствующий приказ подписали в Министерстве энергетики, передает Tengrinews.kz.
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В Минэнерго решили установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен, в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость/
бензин марки АИ-80 — 89 тенге за литр;
бензин марки АИ-92 и АИ-93:
- в Костанайской, Северо-Казахстанской областях — 187 тенге за литр;
- в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Ұлытау — 182 тенге за
литр.
Летнее и межсезонное дизельное топливо — 450 тенге за литр;
В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:
- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки — 260 тенге за литр;
- при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки — 260 тенге за литр.
В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау:
- при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки — 230 тенге за литр;
- при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки — 230 тенге за литр.
Как сообщил ранее министр энергетики Болат Акчулаков, в Казахстан в день заезжает порядка 4,5 тысячи единиц грузового транспорта, из которых порядка 70 процентов — это иностранный транспорт. Низкие цены на АЗС приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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