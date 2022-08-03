Дифтариф на дизтопливо планируют ввести в Казахстане

В Казахстане дифференцируют цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и видов транспорта. Какие цены будут установлены для разных категорий, рассказал министр энергетики Болат Акчулаков, передает Tengrinews.kz.

По словам Акчулакова, сегодня министерство планирует опубликовать соответствующий проект приказа на сайте «Открытые НПА», для того чтобы общественность видела планируемые изменения.

«Не буду скрывать, мы хотим, чтобы наши граждане при наличии своих водительских удостоверений имели право заправлять 100 литров дизтоплива в день по существующей цене — 230-260 тенге за литр в регионах. Этого более чем достаточно. Это даже больше, чем существуют баки на авто. В сутки он может потребить по такой цене, если захочет больше, то цена будет другая», — сказал глава Минэнерго на брифинге СЦК.

Для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и техпаспорта, подтверждающего, что авто зарегистрировано в Казахстане, лимит в сутки составит порядка 300 литров.

«Это, в принципе, равносильно примерно одной тысяче километров пробега в зависимости от объема двигателя. Мы исходили из того, что расход — 35 литров на 100 километров. 300 литров — это достаточное количество для того, чтобы грузовое авто могло ездить. Возможно, какие-то поправки по объемам могут быть, это будет на сайте. Все, кто не попадает в эти группы лиц, должны заправляться на АЗС по цене примерно 450 тенге за литр (дизельного топлива. — Прим.)«, — добавил он.

Как отметил Болат Акчулаков, в сети есть много видео, на которых видно, что в страну приезжают тягачи, которые фактически превратились в бензовозы. Такие авто, по его словам, просто приезжают и увозят казахстанское дешевое топливо, создавая проблемы с наличием ГСМ для собственных нужд.