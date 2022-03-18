Дифтариф на электроэнергию хотят отменить в Казахстане

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин в Мажилисе предложил отменить дифференцированный тариф на электроэнергию.
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По словам главы АЗРК, в Казахстане очень много энергоснабжающих компаний. В пример он привел город Нур-Султан, где ТОО «Астанаэнергосбыт» заходит по среднему тарифу 19,84 тенге/кВтч, далее он дифференцируется по трем группам потребителей, передает zakon.kz.
Бытовые потребители платят 13,59 тенге/кВтч, юридические лица – 22,43 тенге/кВтч, бюджетные организации – 50 тенге/кВтч.
«Только в столице 22 компании конкурируют за юридических потребителей. В результате что происходит? Гарантирующий поставщик вынужден компенсировать свои убытки, поднимая средний тариф. Недавно было совещание у главы государства, он поддержал начало пилотного проекта по снятию этой дифференциации», — сообщил Серик Жумангарин.
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции рассказал, к чему это приведет.
«Постепенно будут выравниваться тарифы. Во всем мире физические потребители платят больше. Человек, который печет хлеб, он с точки зрения эффективности для общества важнее, хлеб важнее, чем благополучие отдельного индивида. Во всем мире физлица платят больше юридических потребителей», — Серик Жумангарин
В результате дифференциации, по данным главы АЗРК, только в прошлом году бюджет переплатил 20 млрд тенге, МСБ – 31 млрд тенге, в целом, 51 млрд тенге. При этом в виде жилищной помощи, которая покрывает комуслуги, выплачено было всего 750 млн тенге.
«Мы предлагаем увеличить объемы жилищной помощи, начинаем пилот в Алматы, Костанайской области и ЗКО. Как вы видите, резервы в 51 млрд тенге есть. Незащищенные слои населения жилищной помощью обеспечиваются. Мы постараемся до 2025 года убрать эту дифференциацию», — заключил Серик Жумангарин.
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