Дикого Армана координировал куратор из КНБ — генпрокурор

Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал о роли Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу Дикий Арман, в январских событиях, передает Tengrinews.kz.

«К примеру, по версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву (Дикий Арман). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать «народный совет» для выдвижения единых ультимативных требований к властям», — заявил генпрокурор на заседании Мажилиса.

По его словам, в этом ему активно помогал экс-депутат маслихата Алматы, а также активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу «Казахстан» в Алматы.

«Однако возглавить массовые протесты им не удалось. Люди за ними не пошли. Получив информацию о задержании бывшего председателя КНБ, с целью создания благонадежного алиби боевикам поручено совершать нападения на горожан якобы для борьбы с мародерством», — сообщил Берик Асылов.

Для этих целей, как сообщил генпрокурор, 6 января они из разных точек похитили, избивали и удерживали 24 случайных гражданина в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан».