Диплом, водительское удостоверение и паспорт можно будет предъявить онлайн в Казахстане

Диплом о высшем образовании, водительское удостоверение и паспорт можно будет получить онлайн. Об этом в ходе заседания Правительства сообщил первый вице-министр и и. о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В ходе заседания Мусин рассказал о работе по упрощению получения госуслуг по биометрии. Он отметил, что сервисами цифровых документов можно будет пользоваться наравне с бумажными документами.

«Нами реализуется регистрация пользователей на Egov в один шаг — это позволит гражданину подписать любую услугу пройдя биометрическую идентификацию. В результате больше людей смогут пользоваться услугами Egov. Биометрический инструмент будет предоставлен бизнесу для развития онлайн-коммерческих сервисов. После того, как гражданин стал пользователем, он сможет наравне с бумажными документами пользоваться сервисами цифровых документов», — сообщил он.

По словам министра, до конца года планируется выведение водительского удостоверения, техпаспорта автомобиля, паспорта гражданина, диплома о высшем образовании, студенческого билета, страхового полиса и так далее.

«Также до конца года отменим порядка 30 наиболее востребованных справок. Подтверждение подлинности будет обеспечено считыванием QR-кода», — добавил он.

Напомним, в своем ежегодном послании народу РК Касым-Жомарт Токаев поручил отменить наиболее востребованные справки и бумажные подтверждения.

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