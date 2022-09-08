Директор была в курсе: мама ученицы пожаловалась на буллинг в школе в Рудном

Мама школьницы пожаловалась на площадке «Открытый диалог» Асхату Аймагамбетову на руководство школы, которое допустило буллинг в отношении ее дочери.

В обращении речь идет о директоре общеобразовательной школы № 17 города Рудный Костанайской области. По словам женщины, глава образовательного учреждения допустила буллинг в отношении ее несовершеннолетней дочери, которая на тот момент училась в седьмом классе, передает Liter.kz.

Мой ребенок подвергался буллингу со стороны одноклассников, а позже и со стороны педагогического состава в течение шести месяцев. Директор была в курсе всего и активно замалчивала, потому что боялась, что школу возьмут на учет по факту буллинга. По этому вопросу я была на личном приеме у руководителя управления образования Костанайской области Байменовой З.А., которая вместе с Ибраевой А.Е. приняли решение провести служебную проверку. По результату данной проверки факт буллинга был доказан и Макушевой Д.Т. было объявлено предупреждение. Я была не согласна и написала возражение, но в управлении образования не приняли во внимание и оставили так, как есть, – объяснила заявительница.

Кроме того, накануне линейки директор школы и классный руководитель девочки, ставшей жертвой буллинга, якобы организовали травлю теперь уже самой мамы девочки. Более того, в чате WhatsApp в ее адрес одна из родительниц допустила себе нецензурно выразиться. Она написала заявление и довела дело до суда. Но далее классный руководитель школьницы объявила, что уходит с поста и намекнула, что виной тому – сама заявительница.

Из-за чего весь гнев родителей обрушился на меня, дети на следующий день на линейке также довели до слез мою дочь , сказав, что «из-за твоей мамашки уходит наш классный руководитель». Моя дочь, будучи в состоянии аффекта, отключив телефон, убежала с линейки. Все были в курсе, но никто не искал ее, хотя я позвонила социальному педагогу, написала в WhatsApp Макушевой Д.Т. Все были в курсе. Я нашла ее в слезах, когда она спускалась в лесопосадки позади парка. Она не понимала, что делает. В тот день мы срочно выехали в Костанай к психологу, – рассказала женщина.

В течение лета никто из школы не звонил и не сообщал ни об одном собрании. Далее родители были вынуждены сменить школу своему ребенку, хотя такой цели не было.

Она не хотела менять школу, что неоднократно было сказано и психологу, и школьному руководству. Нас вынудили уйти! Права моей дочери были неоднократно нарушены. В итоге Стержанова Н.Н. осталась классным руководителем и продолжает им быть, что подтверждает спланированность травли меня, как родительницы. Более того, моя младшая дочь ходила в мини-центр данной школы. В июне директор через воспитателя объявила о закрытии мини-центра. Позже нас удалили из группы, но группа осталась действовать, видимо, это было сделано для того, чтобы исключить нас таким обманным путем. Документы моей младшей дочери до сих пор находятся в мини-центре! (…) Я глубоко возмущена и требую справедливо разобраться в этой ситуации! – заключила мама девочек.

Асхат Аймагамбетов ответил, что обращение родительницы перенаправили в Комитет по охране прав детей для рассмотрения.

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