Директор Костанайского филиала «Қазтеміртранс» осужден за коррупцию

3 октября вынесен обвинительный приговор в отношении директора Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» Б. Усабекова и директора ТОО «Вадиса М» С. Таирова, сообщает zakon.kz.
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Как отметили в Антикоррупционной службе, они обвинялись в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов.
Суд приговорил Усабекова к шести годам лишения свободы. Таирову назначен штраф в размере 20-кратной суммы взятки – 24 млн тенге.
«Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе», — пресс-служба Антикоррупционной службы.
Приговор не вступил в законную силу.
16 июня был задержан директор филиала АО «Қазтеміртранс».
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