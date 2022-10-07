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  3. Директор Костанайского филиала «Қазтеміртранс» осужден за коррупцию

Директор Костанайского филиала «Қазтеміртранс» осужден за коррупцию

3 октября вынесен обвинительный приговор в отношении директора Костанайского филиала АО «Қазтеміртранс» Б. Усабекова и директора ТОО «Вадиса М» С. Таирова, сообщает zakon.kz.

Как отметили в Антикоррупционной службе, они обвинялись в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов.

Суд приговорил Усабекова к шести годам лишения свободы. Таирову назначен штраф в размере 20-кратной суммы взятки – 24 млн тенге.

«Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе», — пресс-служба Антикоррупционной службы.

Приговор не вступил в законную силу.

16 июня был задержан директор филиала АО «Қазтеміртранс».

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