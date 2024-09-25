9 сентября прокуратурой Костанайской области составлен обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств.

Расследованием установлено, что в период с октября 2017 по август 2024 года руководитель коммунального государственного учреждения «Костанайский городской Центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства», используя свое служебное положение, фиктивно трудоустраивал лиц на разные должности.

Трудоустроенные лица фактически на рабочих местах не появлялись, свои функциональные обязанности не выполняли, при этом, поступавшие на их счета денежные средства в виде заработной платы, руководитель присваивал себе. В результате противоправных действий подозреваемого государству причинен ущерб на сумму свыше 11 млн тенге.

Его деяние квалифицировано статье «Хищение вверенного чужого имущества, лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения, в крупном размере».

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай

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