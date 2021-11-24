Директора школы оштрафовали на 19 миллионов тенге в Костанае

Директора средней школы №122 обвинили в неоднократном присвоении госимущества. Дело рассматривалось в суде №2 города Костаная, передает Zakon.kz.

Подсудимая М. за период с октября 2019 года по январь 2021 года неоднократно похищала и присваивала бюджетные средства на общую сумму 1 955 300 тенге, вверенные ей в связи со служебной деятельностью. В результате мошеннических действий М. государству в лице «Управление образования акимата Костанайской области» причинен материальный ущерб. Пресс-служба Костанайского областного суда

Как уточняется, подсудимая вину не признала.

Отмечается, что при назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств то, что это первая судимость директора школы, а также принял во внимание семейное и материальное положения, положительные характеристики и состояние здоровья.

Учитывая то, что подсудимая М. совершила тяжкое коррупционное преступление против интересов государственной службы и государственного управления, вину не признала и не раскаялась в содеянном, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10-кратного размера похищенного имущества, что эквивалентно 19 553 000 тенге в доход государства с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Пресс-служба Костанайского областного суда

Материальный ущерб в сумме 1 955 300 тенге подсудимая выплатила Управлению образования.