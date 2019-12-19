Директоров детских садов и школ будут назначать по новой системе

В Казахстане директоров детских садов и школ будут назначать по новой системе. Об этом заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Tengrinews.kz.

«В последнее время растет количество вопросов о порядке назначения руководителей учреждений образования. Например, руководители ряда организаций работают на одном месте более 20 лет. Управленческий менеджмент оставляет желать лучшего. Поэтому мы будем назначать директоров детских садов, школ, колледжей по новой системе. В дальнейшем систему замен мы будем использовать через ротацию», — рассказал глава МОН на заседании правительства.

«В соответствии с современными требованиями сфера образования будет переходить от автономного управления к корпоративному. В учреждениях работают попечительские наблюдательные советы директоров», — добавил он.