Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова сообщила о предстоящих изменениях, которые коснутся директоров школ. Об этом она рассказала в интервью программе Түйін на телеканале 24KZ.
По данным пресс-службы Министерства просвещения, действующая практика, при которой руководители учебных заведений десятилетиями занимают свои должности, в ближайшее время будет пересмотрена.
Как отметила министр, современные подходы к управлению требуют обновления кадров и создания возможностей для талантливых педагогов, которые готовы руководить школами. По ее словам, должность директора не должна становиться постоянным рабочим местом до выхода на пенсию.
«Сегодня среди учителей много квалифицированных, инициативных и творческих специалистов. Важно создать систему, которая позволит выявлять сильных управленцев и давать им возможность развиваться», — подчеркнула Жулдыз Сулейменова.
В ведомстве также рассматривают введение ротации директоров школ. Предлагается модель «2+2» для городских школ и «3+3» для сельских. Сейчас соответствующий приказ обсуждается в рамках рабочей группы. Окончательное решение планируется принять до начала следующего учебного года.
