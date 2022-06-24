Диспетчер отказалась вызвать скорую помощь Юрию Шатунову — СМИ

Бригада скорой помощи не выехала на вызов к солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, в результате чего было потеряно 40 минут.

Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на собственный источник, передает Tengrinews.kz.

Как стало известно источнику, друзья Шатунова позвонили диспетчеру 22 июня в 23:27 и сказали, что «у человека плохо с сердцем». Им ответили, что машин нет, и фактически отказали в выезде скорой.

Звонок друзей Шатунова приняла женщина. Из этических соображений источник не стал называть ее имя. При этом оказалось, что «подобное отношение» к вызовам на данной подстанции было замечено и раньше.

Отмечается, что диспетчер не задала уточняющие вопросы, по которым она должна была определить серьезность ситуации и в случае необходимости направить ближайшую бригаду (в случае их отсутствия). Однако диспетчер этого не сделала, и в результате директору Шатунова и его друзьям пришлось везти его в больницу самим.

По мнению собеседника издания, если бы все действия после звонка были соблюдены в соответствии с регламентом, то Шатунова с вероятностью в 60 процентов можно было бы спасти.

Между тем главный врач Домодедовской центральной районной больницы Андрей Осипов рассказал телеканалу «Звезда», как медики боролись за жизнь Юрия Шатунова.

«22 июня в 23:30 друзьями к нам был доставлен Юрий Шатунов в состоянии клинической смерти, в крайне тяжелом состоянии. В течение полутора часов врачи оказывали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — заявил Осипов.

Как отметил источник РЕН ТВ, в том числе транспортировка певца повлияла на конечный трагический итог. В состоянии инфаркта человека нельзя не то что вести под руки, ему даже нельзя привставать.

В ближайшую больницу Юрия Шатунова друзья привезли в 23:45. Машина скорой помощи приехала туда только через 25 минут – в 00:10. Еще 10 минут заняли осмотр Шатунова и перевозку в Домодедовскую ЦРБ. Согласно данным источника, сердце знаменитости остановилось в 00:20.

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