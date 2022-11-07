Дистанционка в школах из-за ОРВИ: в Минпросвещения прокомментировали предложение

В Министерстве здравоохранения заявили, что казахстанские школьники могут перейти на дистанционное обучение в случае подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа.

Однако Министерство просвещения не поддержало данное предложение, передает Tengrinews.kz.

Как пояснили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, согласно постановлению главного санитарного врача, подъем заболеваемости ОРВИ и гриппа также может послужить причиной перехода школьников на дистанционное обучение.

«При регистрации заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30 процентов в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрещение приема новых детей в классы в течение десяти календарных дней. В случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30 процентов и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн-обучение«, — сообщили в комитете.

Как отметили санврачи, ранее школьники переходили на онлайн-обучение только из-за вспышек коронавируса. Грипп и ОРВИ впервые могут стать причиной перевода школьников на дистанционное обучение.

В Министерстве просвещения сообщили, что не согласны с предложением по переводу детей на онлайн-обучение в случаев вспышек ОРВИ в классах.

«В мире школы принято открывать первыми и закрывать последними. Об этом заявляли и представители ЮНИСЕФ. Мы считаем важным обеспечение полноценного качественного образования и благополучия детей. Министерство просвещения не поддерживает предложение по обучению в онлайн-режиме«, — прокомментировали в ведомстве.

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