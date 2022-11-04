Дистанционное обучение может вернуться в школы Казахстана.

На фоне роста заболеваемости детей ОРВИ и гриппом в Минздраве описали ситуации, при которых в классах будет внедряться дистанционное обучение, передает Liter.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Как пояснила глава управления эпиднадзора Роза Кожапова, на обучение в режиме онлайн класс будет переводиться в случае, если диагноз будет поставлен 30% учащимся.

По актуальной статистике, с начала октября уже более 500 тысяч детей получили диагнозы «грипп» и «ОРВИ». В Астане около 400 школьников были госпитализированы.

Ранее в Минздраве сообщили, что всего по Казахстану заболеваемость ОРВИ составила 764 247 случаев.

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