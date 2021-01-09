Дистанционное обучение: Токаев подписал поправки по вопросам образования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законодательные акты по вопросам образования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования», — говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

Как отмечал портал Учет.kz 29 декабря, законом закрепляется понятие «дистанционное образование».

«Новый этап предъявляет новые требования к системе образования. (…) Пандемия, потрясшая мир, не обошла стороной и нашу страну. В первую очередь это коснулось секторов образования и здравоохранения. Вы знаете, что учебный процесс идет непрерывно, несмотря на сложности. До сих пор в законодательстве не было единой концепции дистанционного образования. Теперь здесь уточнено понятие «дистанционное обучение» и определен порядок его проведения«, — объяснил сенатор Бакытжан Жумагулов, представляя законопроект 29 декабря.

Также поправками предусматривается «радикальное решение» проблемы качества учебников.

«Для этого в уполномоченный орган в области образования необходимо отдать типовые планы, программу, учебники и экспертизу учебных методических комплексов и тестирования. Поручено разработать и утвердить специальные правила мониторинга. Это позволит готовить качественные учебники и усилить ответственность авторов», — объяснил сенатор.

Кроме того, вводится правило о мониторинге по определению учебных достижений учащихся, что позволит определить уровень базовых знаний учащихся.

«В настоящее время в соответствии с Предпринимательским кодексом различные проверки запрещены. В связи с этим в целях контроля качества образования разработан законодательный механизм государственной аттестации всех дошкольных организаций, школ, колледжей один раз в пять лет. Считаю, что держать качество образования в центре внимания государства – это важный шаг общественно-политического значения», — отметил Жумагулов.

Также вводится дополнительное финансирование государственного образования.

«При разработке законопроекта с учетом предложений местных исполнительных органов, предпринимателей, родителей рассмотрен вопрос об исключении из закона о государственных закупках услуг по приобретению товаров и услуг для детей в дополнительном образовании, технических и профессиональных организациях, колледжах. В настоящее время выпускники колледжей сталкиваются с трудностями при трудоустройстве из-за отсутствия стажа работы. В Трудовой кодекс внесен договор о дуальном обучении. Таким образом, время производственной практики и обучения студентов будет официально включено в производственный стаж», — объяснил Жумагулов.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс, Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», законы «Об образовании», «О воинской службе и статусе военнослужащих», «О дорожном движении».

Поправкой в Трудовой кодекс в перечень документов, подтверждающих трудовую деятельность работника, дополнительно включен договор о дуальном обучении.

Вносятся изменения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», исключающие процедуры нострификации.

Закон «О воинской службе и статусе военнослужащих» приводится в соответствие с поправками, вносимыми в закон «Об образовании», согласно которым вводится понятие «дистанционного обучения».

Закон «О дорожном движении» также приводится в соответствие с поправками, вносимыми в закон «Об образовании».

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