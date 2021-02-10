Дистанционную работу хотят отрегулировать в Казахстане

Поправки по дистанционной работе принял в работу Мажилис. Он подразумевает изменения в трудовом законодательстве Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Сегодня практика вынужденного перевода работников на дистанционную работу показала необходимость совершенствования трудового законодательства. В этой связи законопроект предусматривает урегулирование трудовых отношений, связанных с дистанционной работой.
Предлагается введение новых режимов такой работы как временная и комбинированная, установление графика работы, сроков работы, ответственности работника, а также работодателя», — сказала председатель Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Жамиля Нурманбетова на заседании палаты.
Она отметила, что с принятием законопроекта ожидаются положительные правовые и социально-экономические последствия.
Мажилис взял в работу проект закона «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы«. Комитет Мажилиса планирует подготовить по нему заключение до 22 декабря 2021 года.
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