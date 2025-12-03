В школьные чаты гимназии им. Горького классные руководители разослали сообщения о формате обучения детей.

«Дистанционный формат обучения продлён до конца текущей недели. С понедельника, 8 декабря, обучение будет возобновлено в офлайн-формате»,- говорится в сообщении.

В отделе образования Костаная подтвердили информацию.

«На основании мониторинга заболеваемости принято решение во всех 37 общеобразовательных школах города Костаная продлить дистанционный формат обучения до конца текущей недели. Это позволит обеспечить безопасность и сохранить здоровье всех участников образовательного процесса. О дальнейших изменениях сообщим дополнительно»,- сообщили в отделе.

Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом было принято решение перевести детей на дистанционное обучение.

