Сильные дожди и жара до +40 градусов: синоптики дали прогноз на ближайшие дни





Западный циклон продолжает определять погоду на большей части Казахстана. По данным синоптиков, в ближайшие дни в стране сохранится неустойчивый характер погоды с дождями, грозами и усилением ветра.

Где ожидаются сильные дожди

Эпицентр циклона сместится на северо-запад страны. Здесь прогнозируются наиболее интенсивные осадки, сопровождающиеся грозами, шквалистым ветром и возможным градом.

Сильные дожди ожидаются 11–13 июня в Костанайской и Актюбинской областях. Также 11 июня обильные осадки прогнозируются в горных и предгорных районах Алматинской области и области Жетысу.

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На юге установится сильная жара

На юге Казахстана температура воздуха повысится до +35…+40 градусов.

На юго-востоке страны ожидается жара до +30…+37 градусов.

На остальной территории без резких изменений

В других регионах Казахстана существенных изменений температурного фона не прогнозируется. Однако из-за влияния циклона местами сохранятся дожди, грозы и порывистый ветер.

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