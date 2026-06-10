Град размером с перепелиное яйцо выпал в Костанайской области

Жители Костанайской области сообщили о сильном граде, который прошел в одном из населенных пунктов региона. Как сообщает автор видео, недалеко от п.Жуковка. По словам очевидцев, отдельные градины достигали размера перепелиного яйца.
Непогода сопровождалась дождем и грозой.
Ранее синоптики предупреждали о неустойчивой погоде в регионе. Согласно прогнозу, 11–13 июня в Костанайской области ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и возможный град.
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Специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности во время непогоды, по возможности не оставлять автомобили под деревьями и избегать нахождения на открытой местности во время грозы.
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