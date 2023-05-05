Дизайнерский подход. Центральный сквер в Костанае будут ремонтировать

На прошлой неделе в сквере по ул. Байтурсынова, где расположен памятники Александру Пушкину и Лаврентию Тарану, сняли брусчатку и приступили к ее полной замене. Как отмечают в отделе ЖКХ, здесь уложат сразу 9 видов брусчатки разных цветов.

«Здесь дизайнерский подход. Они будут цветные, они будут с крошкой. Мы уже начали уже с Пушкина , где основная дорога, где фонтан там будем композиция всех видов брусчатки», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Алтынбек Кайратулы.

Помимо этого уложат бордюры, разобьют цветники, высадят больше 15 новых сосен и кизильник по основной аллее. В общем на эти работы будет затрачено больше 100 млн тенге. Завершить их намерены до 9 мая.

«Строительные работы начнутся и на территории Центрального сквера. Причем уже после 9 мая. Как отмечают в отделе ЖКХ, сроки для подрядчиков поставили кратчайшие. Завершить работы планируется в первому июня 00 21

Новая брусчатка появится не по всему скверу, а только по улице Толстого от памятника Ибраю Алтынсарину до КРУ. Она тоже будет, как отмечают чиновники, разноцветная. На средний ремонт этого участка выделено 180 млн тенге.

«Здесь еще заложена смена скамеек на центральном сквере. Сто урн и сто лавочек. Это по всему скверу. Они будут из светлого мрамора, тоже очень красивый дизайн», — говорит главный специалист отдела ЖКХ Костаная Алтынбек Кайратулы.

Что касается основного фонтана здесь, то его реконструируют, заменят плитку и немного изменят форму. Обновят здесь еще 5 ближайших фонтанов, которые расположены по ул. Байтурсынова от городского акимата до Казахско-Французского центра. В центральном сквере ,кстати, уберут фонтан со скульптурой бегемота. На его месте должен появиться пешеходный фонтан. На то, чтобы привести в их порядок, из госказны выделено больше 200 млн тенге. Работы по их ремонту и реконструкции должны завершить в начале лета.

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